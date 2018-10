Calciomercato Napoli, spunta un retroscena: Kevin Lasagna in estate è stato ad un passo dai partenopei, ecco le parole dell’agente.

Reduce da una stagione di altissimo livello con l’Udinese, Kevin Lasagna non è riuscito ad andare a rete con continuità in questo avvio di campionato ma, nonostante ciò, le ottime prestazioni raccolte gli hanno regalato la convocazione in Nazionale. Ecco il commento dell’agente Massimo Biraschi a Radio Marte: «E’ stata una grande soddisfazione, una notizia inaspettata: è stata una soddisfazione doppia, rappresenta un premio alla sua professionalità».

L’agente FIFA ha poi commentato un’indiscrezione di mercato uscita ad agosto: «E’ stato vicino al Napoli quest’estate: Cristiano Giuntoli lo ha preso dalla Serie D e lo definisce ‘il suo bambino’. Lo conosce bene, conosce i suoi valori tecnici e morali. Credo che Kevin possa confermarsi anche in società importanti».