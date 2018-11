Hysaj-Napoli, problemi per il rinnovo: le ultime

Calciomercato Napoli, difficoltà nella trattativa per il rinnovo di Elseid Hysaj: non è stato ancora raggiunto l’accordo con l’agente

Dopo essere stato cardine del Napoli di Maurizio Sarri, Elseid Hysaj si è confermato imprescindibile anche per Carlo Ancelotti. Dieci presenze in Serie A fin qui per l’albanese, con la dirigenza partenopea al lavoro per raggiungere l’intesa per il rinnovo di contratto. Ed emergono le prime criticità…

Secondo quanto riporta Rai Sport, le parti sono distanti: il Napoli non ha raggiunto l’accordo economico con l’agente Giuffredi, che cura gli interessi dell’ex Empoli. Ricordiamo che nelle ultime sessioni di mercato diversi club si sono fatti avanti per il classe 1994, ma difficilmente gli azzurri si priveranno di una colonna del la squadra targata Ancelotti.