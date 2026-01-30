Calciomercato Napoli, occhi di nuovo su Sulemana dopo lo stop Lookman-Fenerbahce: anche la Roma resta in corsa

Calciomercato Napoli, riaperta la pista Sulemana dopo lo stallo Lookman-Fener: la Roma non molla, le ultimissime

Il futuro di Kamaldeen Sulemana resta uno dei temi più caldi di queste ore, con Napoli e Roma entrambe interessate all’esterno ghanese. Il giocatore, arrivato in estate dal Southampton su richiesta di Ivan Juric, potrebbe lasciare Bergamo già a gennaio, ma la sua uscita è strettamente legata alle altre operazioni dell’Atalanta. Lo riporta Di Marzio.

Il rallentamento nella trattativa tra Atalanta e Fenerbahçe per Ademola Lookman ha infatti riaperto scenari inattesi. Lo stallo sul possibile trasferimento del nigeriano in Turchia ha rimesso in moto il Napoli, che aveva già sondato Sulemana nelle scorse settimane e che ora torna a considerarlo un obiettivo concreto per rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte.

La Roma, dal canto suo, non ha mai smesso di monitorare il giocatore e resta in corsa. Il Napoli, però, sembra intenzionato a spingere con decisione per chiudere l’operazione, mentre continua a mantenere in stand-by anche la pista che porta ad Alisson Santos dello Sporting, altro profilo seguito con attenzione.

