Calciomercato Napoli: sondaggio per Terrier del Bayer Leverkusen. Chi è e cosa filtra sul possibile acquisto in attacco. I dettagli

Calciomercato Napoli: sondaggio per Martin Terrier del Bayer Leverkusen. Chi è e cosa potrebbe succedere in attacco per gli azzurri di Conte

Il calciomercato del Napoli non dorme mai. La dirigenza guidata dal DS Giovanni Manna continua a monitorare il panorama internazionale alla ricerca di occasioni per alzare il tasso tecnico della rosa. Nelle ultime ore, un nome nuovo è finito sul taccuino degli scout partenopei per rinforzare la batteria degli esterni offensivi: Martin Terrier. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club azzurro ha effettuato un sondaggio esplorativo, chiedendo informazioni ufficiali al Bayer Leverkusen, club proprietario del cartellino.

Il profilo: duttilità e fiuto del gol

Martin Terrier, attaccante francese classe 1997, è un profilo che piace per la sua versatilità. Nasce come esterno sinistro offensivo, capace di rientrare sul destro per calciare, ma può agire su tutto il fronte d’attacco. Ex stella di Lione e Rennes, è un giocatore che abbina fisicità a una buona tecnica di base. Al momento non c’è una trattativa avanzata, ma il Napoli ha voluto capire margini e costi dell’operazione. Qualora la società decidesse di affondare il colpo per un calciatore con queste caratteristiche specifiche, il nome di Terrier sarebbe in cima alla lista.

La stagione in Bundesliga e la concorrenza inglese

Attualmente, Terrier sta disputando la Bundesliga con la maglia delle “Aspirine”. Nonostante non sia un titolare inamovibile nello scacchiere dei campioni di Germania, il suo rendimento è stato finora chirurgico. Il francese ha collezionato 9 presenze in campionato, di cui solo 3 partendo dal primo minuto. Un minutaggio ridotto che però non gli ha impedito di essere decisivo: ha già messo a segno 3 gol pesanti contro avversari di livello come Lipsia, Colonia e Mainz. L’operazione, tuttavia, non si preannuncia solitaria. Le prestazioni di Terrier e la sua situazione di “lusso” in panchina hanno attirato l’interesse di diverse squadre della Premier League, pronte a sfidare il Napoli con la loro potenza economica.

