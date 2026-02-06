Connect with us
Calciomercato: Alex Oxlade‑Chamberlain verso il Celtic! Firma imminente per la nuova avventura. I dettagli

1 ora ago

Calciomercato: Alex Oxlade‑Chamberlain al Celtic! La sua firma è ormai imminente per un contratto di sei mesi

Alex Oxlade‑Chamberlain è a un passo dall’approdo al Celtic: secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano il centrocampista inglese è vicino a firmare un contratto di sei mesi con opzione per la stagione successiva. L’accordo, rappresenta un colpo a parametro zero per i biancoverdi, che puntano a rinforzare la rosa con un giocatore d’esperienza in vista della volata primaverile.

Classe 1993, Oxlade‑Chamberlain porta con sé un bagaglio importante di esperienza internazionale maturata in Premier League con Arsenal e Liverpool, club con cui ha conquistato trofei di rilievo tra cui la Premier League e la Champions League. Dotato di grande dinamismo, capacità di inserimento e buon tiro dalla distanza, può essere impiegato sia in mediana sia sulle fasce, offrendo al tecnico soluzioni tattiche e qualità nel possesso palla; resta però da valutare la condizione fisica dopo gli ultimi anni segnati da qualche problema fisico.

Per il Celtic la firma sarebbe una soluzione a breve termine ma potenzialmente di grande impatto: contratto breve, esperienza e disponibilità immediata sono elementi che possono fare la differenza nelle competizioni domestiche. Rimangono da completare le formalità — visite mediche e registrazione — e da chiarire l’eventuale eleggibilità del giocatore per le competizioni europee di questa stagione.

