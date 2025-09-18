Calciomercato Palermo: è fatta per lo svincolato Bereszyński. Colpo di grandissima esperienza per la squadra di Inzaghi

Il Palermo di Pippo Inzaghi piazza un innesto di grande spessore per la sua difesa, assicurandosi un giocatore di comprovata affidabilità e caratura per l’assalto alla Serie A. Secondo Sky Sport è fatta per l’arrivo in rosanero di Bartosz Bereszyński. Il terzino polacco, 33 anni, approda in Sicilia da svincolato dopo la conclusione della sua lunga esperienza con la Sampdoria, culminata con la stagione in Serie B dello scorso anno. Un’operazione fortemente voluta e orchestrata dal direttore sportivo Carlo Osti, che ritrova così un uomo di sua fiducia, già avuto ai tempi del suo incarico a Genova.

L’ingaggio di Bereszyński rappresenta una chiara dichiarazione d’intenti per il club siciliano. Per raggiungere l’ambizioso obiettivo della promozione, l’esperienza è un fattore cruciale, e il difensore polacco ne porta in dote in abbondanza. La sua carriera parla da sola: oltre 200 presenze nella massima serie italiana, un traguardo raggiunto vestendo maglie prestigiose come quelle di Sampdoria, Napoli ed Empoli. La sua conoscenza del calcio italiano, unita alla recente esperienza nel campionato cadetto, lo rendono un profilo ideale per le esigenze di Inzaghi, che cercava un elemento capace di garantire solidità e leadership in un campionato lungo e logorante come la Serie B.

Per Bereszyński si apre un nuovo, stimolante capitolo della sua carriera. Dopo anni da protagonista in Serie A, ha scelto di sposare il progetto di una piazza esigente e ambiziosa come Palermo, con l’obiettivo di essere uno dei pilastri della squadra e di contribuire in modo decisivo al ritorno del club nell’élite del calcio italiano. Con questo acquisto, il Palermo non solo rinforza la rosa, ma invia un segnale forte a tutte le concorrenti per la promozione: la corsa per la Serie A ha un nuovo, temibile protagonista.