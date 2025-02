Calciomercato, da De Bruyne a Salah: i migliori parametri zero disponibili

La lista dei migliori calciatori disponibili a parametro zero con la fine del calciomercato invernale del 2025. Tutti i dettagli

Con la fine del calciomercato invernale del 2025, si apre la corsa ai calciatori che potranno firmare a parametro zero per la prossima stagione. Di seguito un evento tra i migliori, non solo in Serie A.

– Conceicao, Juventus (in prestito)

– Jovic, Milan

– Florenzi, Milan

– Abraham, Milan (in prestito)

– Marusic, Lazio

– Vecino, Lazio

– Pedro, Lazio

– Anderson, Lazio

– Gonzalez, Lazio

– Pasalic, Atalanta

– Kolasinac, Atalanta (opzione prolungamento da parte del club per un altro anno)

– Zappacosta, Atalanta

– Toloi, Atalanta

– Rui Patricio, Atalanta

– Cuadrado, Atalanta

– Rossi, Atalanta

– Hummels, Roma

– Saelemaekers, Roma (in prestito)

– Paredes, Roma (rinnovo automatico a determinate condizioni)

– El Shaarawy, Roma

– Anguissa , Napoli (opzione prolungamento da parte del club per altri 2 anni)

– Meret, Napoli

– Juan Jesus, Napoli (opzione prolungamento da parte del club per altri 2 anni)

– De Vrij, Inter (opzione prolungamento da parte del club per un altro anno)

– Arnautovic, Inter

– Correa, Inter

– Radu, Inter

– Di Gennaro, Inter

– De Gea, Fiorentina (ha un’opzione per il rinnovo fino al 2026)

– Skorupski, Bologna (ha un’opzione per il rinnovo fino al 2026)

– Lykogiannis, Bologna (ha un’opzione per il rinnovo fino al 2026)

– De Silvestri, Bologna

– Calabria, Bologna

– Alexander Arnold, Liverpool

– Van Dijk, Liverpool

– Salah, Liverpool

– Partey, Arsenal

– Jorginho, Arsenal (ha un’opzione per il rinnovo fino al 2026, ma è vicino al Flamengo)

– Tierney, Arsenal

– De Bruyne, Man City

– Gundogan, Man City

– Lindelof, Man United

– Eriksen, Man United

– Kimmich, Bayern Monaco

– Alphonso Davies, Bayern Monaco

– Sanè, Bayern Monaco

– Dier, Bayern Monaco

– Muller, Bayern Monaco

– Tah, Bayer Leverkusen

– Modric, Real Madrid

– Lucas Vasquez, Real Madrid

– Inigo Martinez, Barcellona

– Szczesny, Barcellona

– Koke, Atletico Madrid (ha un’opzione per il rinnovo fino al 2026)

– Reinildo, Atletico Madrid

– Witsel, Atletico Madrid

– Azpilicueta, Atletico Madrid

– David, Lille