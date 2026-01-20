Calciomercato Parma, ufficiale la cessione di Lovik al Trabzonspor: tutti i dettagli nel comunicato del club

Calciomercato Parma, è ufficiale: Lovik ceduto al Trabzonspor. Il club diffonde il comunicato con tutti i dettagli

Il Parma Calcio rende noto di aver definito e formalizzato la cessione a titolo definitivo del calciatore Mathias Lovik alla società turca Trabzonspor. L’operazione, frutto di un dialogo costante tra le parti nelle ultime settimane, segna la conclusione dell’esperienza del giocatore norvegese con la maglia crociata e l’inizio di una nuova tappa della sua carriera professionale. La nota del club

COMUNICATO – Parma, 20 gennaio 2026 – Parma Calcio comunica di aver perfezionato la cessione a titolo definitivo del calciatore Mathias Løvik alla società Trabzonspor.

Il Presidente Kyle J. Krause e tutto il Club rivolgono a Mathias un sentito ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso della sua esperienza in maglia gialloblu e colgono l’occasione per augurargli le migliori fortune, personali e professionali.

