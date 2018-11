Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha rinnovato la sua avventura con i gialloblù fino al 2020

E’ arrivata da poco l’ufficialità in casa Parma: il direttore sportivo Daniele Faggiano rinnova col Parma fino al 2020. Ecco il comunicato ufficiale della società gialloblù: «La Società Parma Calcio 1913 comunica di aver rinnovato il contratto con il Direttore Sportivo Daniele Faggiano, ora legato al club crociato fino al 30.06.2020».

Subito dopo l’ufficialità sono arrivare le parole del Presidente del Parma, Pietro Pizzarotti: «Siamo tutti estremamente contenti del rinnovo con Daniele Faggiano che ci consente di dare continuità al progetto e al lavoro svolto ottimamente fino ad ora. Con lui la sintonia è sempre stata massima, e ci auguriamo di toglierci tante altre soddisfazioni». Ma non solo, anche il vicepresidente, Giacomo Malmesi, ha voluto esprimere le congratulazioni nei confronti di Faggiano: «Siamo felici che si possa dare l’ufficialità a questa notizia anche se la prosecuzione del rapporto con Daniele Faggiano non è mai stata in dubbio vista la stima reciproca. Con lui c’è una solida unione di vedute, la firma è un atto formale ma per il Parma Calcio e per il Direttore non c’è mai stato alcun dubbio sul fatto che il rapporto sarebbe proseguito».