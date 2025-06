Calciomercato Parma, Leoni nel mirino di molte big di Serie A. Chi vuole il gioiello dei crociati? - Calcio News 24

Calciomercato Parma, il baby difensore crociato Leoni potrebbe lasciare l’Emilia Romagna per approdare in quella big (ma occhio alla concorrenza)

Giovanni Leoni, gioiello del calciomercato Parma, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe nel mirino di tre squadre: Inter, Milan e Juve.

LEONI INTER – «Al tempo stesso, l’Inter non è mai uscita dalla contesa per Giovanni Leoni, il 18enne centrale che proprio il tecnico romeno ha imposto da titolare dopo le prime apparizioni con Pecchia. Leoni era stato vicino all’Inter nell’estate 2024 quando era alla Sampdoria, poi non se ne fece nulla. Oggi ha una valutazione alta (15-20 milioni) e tanti club su di lui, su tutti Milan e Juventus. Non sarà semplice – l’Inter segue anche De Winter, Beukema e Lucumì -, ma i nerazzurri faranno le loro valutazioni».