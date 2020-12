Calciomercato Parma: due fantasisti per Liverani. Gli obiettivi

Liverani vuole aggiungere qualità alla sua rosa e alla sua manovra: Fabio Liverani ha individuato due fantasisti per il Parma. I nomi

Il Parma non sta ripetendo la buona stagione fatta vedere nelle scorse annate, almeno per quanto riguarda queste prime gare. Liverani, probabilmente, ha individuato un bisogno di qualità che manca anche per gli infortuni che hanno martoriato i gialloblu.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Parma avrebbe individuato in Saponara e Falco due obiettivi per dare fantasia e qualità alla squadra.