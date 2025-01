Calciomercato Parma, i crociati fanno muro su Man: prezzo altissimo per il fuoriclasse dei crociati. Le cifre

Calciomercato Parma, Man corteggiato da tutti. I crociati fanno muro e impongono il prezzo per scatenare l’asta in vista dell’estate

Dennis Man sta facendo una grande stagione in Emilia, e il ragazzo sta facendo parlare di sé non soltanto sul campo, ma anche per quanto concerne le voci che circondano il calciomercato Parma: nonostante i crociati stiano facendo ad oggi muro.

Secondo quanto riportato da Parma Live, Man è valutato 17 milioni di euro con l’obiettivo di scatenare l’asta in estate.