Calciomercato Parma, sprint per Nicolussi Caviglia: trattativa verso la chiusura, le ultimissime

2 ore ago

Calciomercato Parma, accelerata decisiva per Nicolussi Caviglia: il club punta a chiudere la trattativa già nelle prossime ore

Il Parma accelera per Hans Nicolussi Caviglia e punta a chiudere l’operazione nelle prossime ore. Il club emiliano continua a muoversi con decisione sul mercato in entrata, determinato a rinforzare la rosa e a mettere nelle mani di Carlos Cuesta elementi utili per la corsa salvezza. La dirigenza è al lavoro per garantire nuovi innesti già a breve termine.

Per il centrocampo, come anticipato, la trattativa per Nicolussi Caviglia è entrata nella fase decisiva. L’obiettivo del Parma è definire l’intesa a stretto giro, così da permettere al giocatore di raggiungere la città già domani, qualora non emergano ostacoli dell’ultimo minuto.

Il classe 2000, attualmente alla Fiorentina in prestito dal Venezia, è considerato un profilo ideale per aggiungere qualità ed equilibrio alla mediana. I contatti proseguono senza sosta e il club gialloblù spinge con forza per arrivare rapidamente alla fumata bianca. Lo riferisce Di Marzio.

