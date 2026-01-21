Calciomercato Parma: no di questo obiettivo ai ducali! Ha rifiutato la proposta fatta a gennaio, cosa è successo

Calciomercato Parma: no ai ducali di questo obiettivo! Ha rifiutato la proposta di gennaio, cosa è accaduto

Le vie del calciomercato sono fatte anche di rifiuti eccellenti e di porte chiuse. L’ultima indiscrezione, che riguarda uno dei prospetti più cristallini del vivaio della Juventus, racconta di una ferma volontà di non cambiare aria, nemmeno temporaneamente. Al centro della scena c’è Vasilije Adžić. Il talentuoso centrocampista montenegrino, classe 2006, è finito nel mirino del Parma. Il club emiliano aveva bussato alla porta della dirigenza bianconera con una proposta concreta.

Il tentativo del Parma: 6 mesi in Emilia

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Parma aveva avanzato una richiesta ufficiale per un prestito secco di 6 mesi. L’idea dei ducali era quella di offrire ad Adžić un palcoscenico dove trovare maggiore continuità di impiego, garantendosi al contempo le prestazioni di un giocatore dotato di tecnica sopraffina e visione di gioco, capace di legare i reparti e agire tra le linee. Un’operazione che, sulla carta, poteva soddisfare tutte le parti in causa, permettendo al ragazzo di farsi le ossa in una piazza importante della Serie A.

Il “no” del giocatore: obiettivo prima squadra

Tuttavia, la trattativa si è arenata di fronte alla volontà del diretto interessato. Adžić ha rifiutato le proposte del Parma. Nonostante la prospettiva di un minutaggio potenzialmente più elevato in Emilia, il montenegrino ha preferito declinare l’offerta. Dietro la scelta c’è la determinazione di restare alla Continassa per giocarsi le sue carte con la maglia della Juventus. Il giocatore crede fermamente di poter ritagliarsi il suo spazio nelle rotazioni di Luciano Spalletti, convinto che allenarsi quotidianamente con i campioni bianconeri e sfruttare le occasioni. Una dimostrazione di carattere e ambizione per un ragazzo di appena vent’anni, che sceglie la sfida più difficile pur di non lasciare Torino.