Calciomercato Parma, occhi su Diego Farias del Lecce: i ducali si stanno muovendo per cercare il vice di Gervinho

Il Parma si sta muovendo in vista della prossima stagione e i ducali hanno già messo nel mirino l’attaccante del Lecce Diego Farias, che potrebbe andare a sostituire Gervinho in caso di partenza.

Non solo in attacco, la nuova dirigenza si sta muovendo anche per rinforzare il centrocampo. Occhi puntati su Cigarini, un gradito ritorno per i gialloblù. A riportarlo è Gianlucadimarzio.com.