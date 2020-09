Calciomercato Parma: il club emiliano starebbe pensando a Kevin Malcuit per rafforzare il reparto difensivo

Il Parma sta cercando un rinforzo in difesa e, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il nome giusto potrebbe essere quello di Kevin Malcuit.

Il terzino non ha dato alcuna apertura al trasferimento ma potrebbe essere un’interessante operazione last minute per una squadra che ha bisogno di rinforzarsi sulle corsie.