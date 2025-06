Calciomercato Parma, il Milan piomba su Suzuki: può essere il sostituto di Maignan, le cifre

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Parma, con l’interesse del Milan per Zion Suzuki per sostituire Maignan. I dettagli

Zion Suzuki potrebbe salutare il Parma dopo una sola stagione, e il motivo è legato a un possibile effetto domino tra i pali. Il giovane portiere giapponese è finito nella lista dei desideri del Milan come potenziale sostituto di Mike Maignan, sempre più vicino a un trasferimento al Chelsea. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Suzuki è uno dei nomi preferiti dai rossoneri per raccogliere l’eredità del francese, qualora la trattativa con il club londinese si concretizzasse.

Il Parma, però, considera Suzuki un elemento chiave in vista del prossimo campionato di Serie A e non sarà facile privarsene. Il portiere, dal canto suo, vuole giocare con continuità per mantenere il posto da titolare in vista del Mondiale con il Giappone. Questo potrebbe spingerlo a valutare un trasferimento, ma solo in una squadra dove possa avere spazio. Il Milan osserva con attenzione, mentre il futuro di Suzuki resta tutto da scrivere.