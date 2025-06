Calciomercato estero, nuova avventura per Piatek! Lascia la Turchia per andare in… Qatar. Firma con l’Al Duhail

Krzysztof Piatek, attaccante polacco noto al pubblico italiano per le sue esperienze in Serie A con Genoa, Milan, Fiorentina e Salernitana, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo una carriera altalenante in Italia, fatta di alti e bassi, il bomber classe 1995 si prepara a trasferirsi nel campionato qatariota, firmando con l’Al Duhail, uno dei club più importanti del Qatar Stars League.

A 29 anni, Piatek arriva da due stagioni molto positive in Turchia con la maglia dell’Istanbul Basaksehir, dove ha ritrovato continuità e gol, segnando ben 48 reti in tutte le competizioni. Una media realizzativa che ha riacceso l’interesse di diversi club internazionali, ma è stato l’Al Duhail a spuntarla, offrendogli un contratto economicamente vantaggioso e la possibilità di diventare uno dei protagonisti del calcio mediorientale.

Il trasferimento di Piatek in Qatar arriva pochi giorni dopo la separazione dell’Al Duhail da Hakim Ziyech, ex stella di Ajax e Chelsea, segno che il club sta pianificando una nuova fase di rilancio. Con l’ingaggio del centravanti polacco, l’obiettivo è quello di rinforzare l’attacco con un giocatore esperto e abituato a palcoscenici internazionali.

Per Piatek, questa nuova avventura rappresenta anche un’occasione per rilanciarsi in vista di eventuali convocazioni in nazionale, oltre che per proseguire la carriera in un campionato in crescita, sempre più attrattivo per calciatori europei.

Il trasferimento di Krzysztof Piatek all’Al Duhail segna un’altra importante operazione di calciomercato internazionale che conferma come il Qatar stia investendo sempre più su giocatori di qualità per alzare il livello tecnico del proprio campionato.

Con il suo arrivo in Qatar, Piatek spera di confermare il buon momento vissuto in Turchia e di scrivere un nuovo, entusiasmante capitolo della sua carriera calcistica.