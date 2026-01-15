Calciomercato Pisa, i fuochi d’artificio a gennaio non finiscono! Da Loyola al sogno per l’attacco: le prossime mosse dei toscani

Il Pisa è l’assoluto protagonista di questa finestra invernale di calciomercato. La società presieduta dal patron Alexander Knaster ha deciso di rompere gli indugi, ufficializzando in poche ore due colpi che alzano notevolmente l’asticella delle ambizioni e testimoniano la solidità economica della proprietà. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo acquisto è storico: Rafiu Durosinmi. L’attaccante nigeriano arriva dal Viktoria Plzen per una cifra complessiva di 10 milioni di euro più 2 di bonus, diventando l’operazione in entrata più onerosa nella storia del club toscano. Il possente centravanti ha firmato un contratto a lungo termine fino al 2030, indosserà la maglia numero 17 e sarà già convocabile dal tecnico Alberto Gilardino per la delicata sfida contro l’Atalanta.

Stessa scadenza contrattuale (2030) anche per il secondo rinforzo: Rosen Bozhinov. Il promettente difensore centrale bulgaro, prelevato dai belgi dell’Anversa per un investimento di circa 6 milioni di euro, vestirà la casacca numero 2 e si unirà subito al gruppo per puntellare la retroguardia dei Nerazzurri. Ma le manovre non finiscono qui. Il mirino della dirigenza si è spostato in Sudamerica, precisamente su Felipe Loyola. Il duttile centrocampista cileno classe 2000, punto di forza dell’Independiente e della sua nazionale, è l’obiettivo numero uno per la mediana. La trattativa è in fase avanzata: il Pisa ha offerto 7 milioni per il 70% del cartellino, con un’opzione di 4,5 milioni per il restante 30%.

Infine, l’emergenza offensiva dettata dall’infortunio del fantasista Calvin Stengs e dalla situazione di M’bala Nzola (ormai fuori rosa), spinge il club a cercare un ulteriore attaccante. È stato effettuato un sondaggio concreto per Joao Pedro: il 33enne italo-brasiliano, ex capitano del Cagliari ora all’Atletico San Luis, rappresenterebbe l’usato sicuro ideale per la categoria.