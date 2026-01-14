Connect with us

Pisa News

Bozhinov Pisa, adesso è ufficiale: Gilardino ha un nuovo difensore! Il comunicato

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

23 minuti ago

on

By

bozhinov

Bozhinov Pisa, adesso è ufficiale: Gilardino ha un nuovo difensore! Il comunicato del club toscano, il calciatore arriva dall’Anversa

L’accordo era nell’aria, ora c’è anche l’ufficialità: Rosen Bozhinov è un nuovo giocatore del Pisa. La dirigenza dei Toscani ha consegnato al tecnico Alberto Gilardino un rinforzo di prospettiva per il pacchetto arretrato, prelevando il roccioso difensore centrale bulgaro dall’Anversa.

L’operazione è stata definita sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 5 milioni di euro più bonus, una cifra che rende il classe 2005 il secondo acquisto più oneroso nella storia del club nerazzurro. Attraverso una nota formale, la società ha confermato il buon esito della trattativa con i belgi, accogliendo il giovane talento nella sua nuova famiglia sportiva.

IL COMUNICATO – «Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società RFC Anversa (Belgio) per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rosen Petkov Bozhinov, che da oggi entra a far parte della famiglia Nerazzurra».

