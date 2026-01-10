Bozhinov Pisa, è fatta per il difensore dell’Anversa: altro colpo per Gilardino! Ecco chi è, la sua storia e l’identikit

Bozhinov Pisa, accordo trovato per il difensore dell’Anversa: nuovo colpo per Gilardino! Chi è, la storia e l’identikit

Il Pisa fa sul serio e non bada a spese per difendere la Serie A. Dopo aver ufficializzato l’arrivo record dell’attaccante Durosinmi, la dirigenza nerazzurra ha chiuso un’altra operazione di spessore internazionale: è fatta per il trasferimento di Rosen Bozhinov dal Royal Antwerp (Anversa). Il club toscano ha trovato l’intesa totale con i belgi sulla base di 5 milioni di euro più bonus. Una cifra che rende il centrale bulgaro il secondo acquisto più oneroso nella storia della società, confermando la volontà della proprietà e del Direttore Generale Giovanni Corrado di puntare su profili giovani, futuribili e di grande talento per risalire la china in classifica. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

Chi è Rosen Bozhinov: il gigante mancino

Classe 2005, Bozhinov è un prospetto che ha bruciato le tappe. Cresciuto nel CSKA Sofia e messosi in luce all’Anversa, in questa prima parte di stagione in Belgio è diventato un titolare inamovibile, collezionando 17 presenze e un gol (il primo tra i professionisti contro il Gent). Fisicamente imponente (è alto 193 centimetri), il bulgaro è un difensore centrale mancino moderno: forte nel gioco aereo, ma dotato di una tecnica che gli permette di impostare l’azione. La sua versatilità gli ha permesso in carriera di disimpegnarsi anche come terzino sinistro o mediano davanti alla difesa. Un’ascesa rapida che lo ha portato a esordire con la Nazionale maggiore della Bulgaria lo scorso settembre nella sfida contro la Spagna.

Il tassello perfetto per Gilardino

L’arrivo di Bozhinov sembra cucito su misura per le esigenze tattiche di Alberto Gilardino. L’allenatore del Pisa cercava disperatamente un centrale mancino naturale. Il nuovo acquisto andrà a completare il terzetto arretrato affiancando i pilastri Antonio Caracciolo e Simone Canestrelli, risolvendo l’alternanza vista finora in quel ruolo tra Albiol, Bonfanti e Lusuardi.

La filosofia del club

Questa operazione ribadisce la filosofia del DS Vaira: investire parte dei ricavi della Serie A non su “nomi” a fine carriera, ma su talenti internazionali ambiti anche in Bundesliga. Dopo la foto d’addio con la didascalia “Red forever! Amo questo club”, Bozhinov è pronto a sposare la causa nerazzurra, portando quella “voglia e ambizione” richiesta a gran voce da Gilardino dopo il ko di Como.