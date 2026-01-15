Connect with us

Calciomercato Pisa, niente Joao Pedro! Il giocatore resta in Messico: «Ringrazio il Pisa ma resto qui»

Calciomercato Pisa, frenata improvvisa per Joao Pedro: il giocatore ora spinge per restare in Messico, le ultime

La trattativa tra Joao Pedro e il Pisa ha subito un improvviso rallentamento. Nonostante l’operazione sembrasse vicina alla chiusura, arrivano conferme sull’indiscrezione diffusa dall’account X “CLMerlo”: il giocatore, infatti, sta manifestando la volontà di restare all’Atletico San Luis, ribaltando gli scenari delle ultime ore.

Il Pisa continua a spingere per portare a termine l’affare e aveva già predisposto ogni dettaglio per l’arrivo dell’attaccante in Italia. Tuttavia, la posizione di Joao Pedro è cambiata: il brasiliano sta facendo pressione per rimanere in Messico, frenando di fatto l’avanzamento della trattativa.

Alla base del suo ripensamento ci sarebbe il desiderio di non deludere il club e i tifosi dell’Atletico San Luis, che sperano nella sua permanenza. Il Pisa, colto di sorpresa da questo dietrofront, attende ora una decisione definitiva entro la giornata odierna, nella speranza di poter ancora ribaltare la situazione. Lo riporta Di Marzio.

PAROLE – «Negli ultimi giorni si è parlato molto del mio futuro. Voglio ringraziare di cuore la società Pisa e tutte le persone coinvolte nella trattativa per la professionalità e il rispetto dimostrati

In questo momento però sono felice qui ed é una sensazione bellissima. La mia testa è qui e qui rimarrà».

