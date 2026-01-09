Calciomercato Pisa, rivoluzione salvezza a gennaio: fuori Nzola, dentro Durosinmi e non solo! Pronti altri 3 acquisti

Calciomercato Pisa, rivoluzione salvezza a gennaio: non solo Durosinmi! In arrivo altri 3 colpi in entrata, mentre per Nzola sarà addio

Aria di rivoluzione totale all’ombra della Torre. Il Pisa ha deciso di ribaltare il tavolo per inseguire una difficile salvezza, affidandosi alla regia dell’amministratore delegato Giovanni Corrado e del diesse Davide Varia. Come dettagliato in un approfondimento odierno del Corriere dello Sport, i vertici societari hanno certificato la crisi del reparto avanzato a disposizione di Alberto Gilardino: i numeri sono una sentenza inappellabile per i nerazzurri, che registrano il penultimo attacco della Serie A con appena 13 gol all’attivo e l’ultimo posto per tiri nello specchio della porta. Il dato che preoccupa maggiormente il tecnico campione del mondo 2006 è la mancanza di cinismo: la squadra costruisce, ma spreca in modo seriale, come dimostrano le 94 conclusioni terminate lontane dai pali.

La scossa è arrivata con l’esclusione definitiva di M’Bala Nzola. L’attaccante angolano, arrivato in prestito dalla Fiorentina con ben altre aspettative, è finito fuori rosa a causa di un mix letale di errori tecnici — pesano i rigori falliti con Como e Parma — e atteggiamenti non professionali. Al suo posto, la proprietà ha calato l’asso: Rafiu Durosinmi. Il gigante nigeriano classe 2003, prelevato dal Viktoria Plzen, diventa l’acquisto più oneroso della storia pisana: un affare da 12 milioni complessivi per un contratto fino al 2030.

Il mercato in entrata non si ferma qui: si cercano un’altra punta, un trequartista e una mezzala di qualità. Situazione fluida anche in uscita: se il Palermo affonderà il colpo per il fantasista Matteo Tramoni (valutato 6 milioni), servirà un sostituto immediato. Nel breve termine, però, Gilardino deve fare i conti con l’infermeria in vista dell’Udinese: oltre all’assenza dei nuovi acquisti, pesa il ko di Raul Albiol. L’esperto difensore spagnolo ne avrà per 45 giorni, lasciando un vuoto di leadership che il rientrante Arturo Calabresi dovrà colmare in una trasferta che sa già di ultima spiaggia.