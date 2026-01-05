Calciomercato Pisa, colpo ad effetto in attacco! Arriva Durosinmi del Viktoria Plzen: visite mediche e dettagli dell’operazione in chiusura

Il Pisa ha deciso di rompere gli indugi e di lanciare un segnale fortissimo al campionato. La compagine toscana, attualmente fanalino di coda della classifica in coabitazione con Fiorentina e Verona, ha piazzato il colpo di mercato più costoso della sua ultracentenaria storia. Per tentare la risalita e scongiurare l’incubo retrocessione, la dirigenza ha chiuso l’accordo per Rafiu Durosinmi, possente centravanti nigeriano in arrivo dal Viktoria Plzen. L’operazione è definita nei minimi dettagli e le cifre sono impressionanti per le casse del club: l’affare si conclude sulla base di 9 milioni di euro di parte fissa più ulteriori 2 milioni di bonus. Una somma che polverizza il precedente record di spesa detenuto da Henrik Larsen, il danese campione d’Europa acquistato nel lontano 1990 per 6,7 miliardi di lire (circa 3,5 milioni di euro attuali).

Le visite a Bologna e l’arrivo in città

L’iter burocratico e medico è già in fase avanzata. Il classe 2003, attaccante fisico e dotato di grande fiuto del gol, è sbarcato in Italia nelle scorse ore. Come riferito da gianlucadimarzio.com, la prima tappa è stata Bologna, dove presso il centro Isokinetik ha sostenuto e superato i test medici di rito. Ora la tabella di marcia è serrata: il ventitreenne partirà immediatamente alla volta della Toscana per raggiungere la sede del ritiro prepartita e conoscere lo staff tecnico guidato da mister Alberto Gilardino e i nuovi compagni. La firma sul contratto arriverà nelle prossime ore, permettendo al giocatore di immergersi subito nell’atmosfera dell’Arena Garibaldi. Durosinmi, infatti, sarà presente sugli spalti della Cetilar Arena già oggi pomeriggio per assistere al match delle 15:00 contro il Como, un primo assaggio del calore dei tifosi nerazzurri che vedono in lui l’ancora di salvezza.