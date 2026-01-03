Genoa Pisa, le parole di Alberto Gilardino nel post partita di Serie A - Calcio News 24

Genoa Pisa, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Alberto Gilardino nel post gara a DAZN

Le dichiarazioni dell’allenatore Alberto Gilardino dopo quella che è stata la gara di Serie A Genoa-Pisa.

LE PAROLE – «Stengs, Lusuardi e Cuadrado non ci saranno, gli altri stanno tutti bene. Nzola è rientrato ieri ed ha fatto un allenamento con la squadra. Lo valuterò oggi e sicuramente verrà con noi, poi cercherò di capire quale utilizzo avere per domani. Leris mi dà soluzioni sia dentro che fuori dal campo. Sia dall’inizio che a partita in corso è fondamentale. È un giocatore importante per questa squadra. Ho scelta sia nel modello tattico che nelle caratteristiche nonostante l’assenza di Akinsanmiro»