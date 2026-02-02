Pisa News
Calciomercato Pisa, adesso è ufficiale! Louis Thomas Buffon in prestito al Pontedera
Il Pisa Sporting Club ha ufficializzato la cessione in prestito di Louis Thomas Buffon, figlio della leggenda della Juventus e della Nazionale italiana, al Pontedera. Il giovane calciatore proseguirà dunque la sua crescita professionale con la maglia granata, in un contesto che potrà offrirgli maggiore continuità e nuove opportunità di sviluppo.
Il Pontedera accoglie così un profilo interessante, desideroso di mettersi alla prova e di contribuire agli obiettivi stagionali del club granata. Dal canto suo, il Pisa ha rivolto a Buffon un messaggio di incoraggiamento, augurandogli il meglio per questa esperienza che potrebbe rappresentare un passaggio significativo nella costruzione della sua carriera.
COMUNICATO – “Louis Thomas Buffon passa al Pontedera
Il Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo alla Società US Città di Pontedera il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Louis Thomas Buffon.
A Louis Thomas i nostri migliori auspici per questa nuova esperienza professionale”
