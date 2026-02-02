Connect with us
Calciomercato Pisa, adesso è ufficiale! Louis Thomas Buffon in prestito al Pontedera 

16 minuti ago

Louis Buffon

Calciomercato Pisa, è arrivata l’ufficialità! Louis Thomas Buffon va in prestito al Pontedera, il comunicato dei nerazzurri 

Il Pisa Sporting Club ha ufficializzato la cessione in prestito di Louis Thomas Buffon, figlio della leggenda della Juventus e della Nazionale italiana, al Pontedera. Il giovane calciatore proseguirà dunque la sua crescita professionale con la maglia granata, in un contesto che potrà offrirgli maggiore continuità e nuove opportunità di sviluppo.

Il Pontedera accoglie così un profilo interessante, desideroso di mettersi alla prova e di contribuire agli obiettivi stagionali del club granata. Dal canto suo, il Pisa ha rivolto a Buffon un messaggio di incoraggiamento, augurandogli il meglio per questa esperienza che potrebbe rappresentare un passaggio significativo nella costruzione della sua carriera.

COMUNICATO – “Louis Thomas Buffon passa al Pontedera

Il Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo alla Società US Città di Pontedera il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Louis Thomas Buffon.

A Louis Thomas i nostri migliori auspici per questa nuova esperienza professionale”

