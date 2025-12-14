Calciomercato Pisa, Valentin Carboni a gennaio possibile? La situazione di quella squadra non lascia dubbi

Calciomercato Pisa, Valentin Carboni nuovo colpo per la squadra nerazzurra? Ecco l’ultima indiscrezione

La sfida di Marassi tra Genoa e Inter assume un significato speciale per Valentin Carboni, talento argentino classe 2005 che si prepara ad affrontare il club proprietario del suo cartellino. Un incrocio dal sapore agrodolce, perché il giovane fantasista potrebbe partire ancora una volta dalla panchina, fotografia fedele di un’esperienza in Liguria che finora non ha rispettato le grandi aspettative nate in estate.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il confronto con Pio Esposito, ex compagno in Primavera, è oggi impietoso. Se l’attaccante italiano è diventato una pedina centrale nell’Inter di Cristian Chivu, Carboni sta vivendo una fase di involuzione, sia sul piano tecnico che tattico. Solo pochi mesi fa, al Mondiale per Club, i due erano protagonisti assoluti; ora i loro percorsi sembrano divergere nettamente.

Il prestito secco al Genoa, corredato da un premio di valorizzazione legato alle presenze, era stato pensato per garantire continuità e crescita. Tuttavia, il difficile avvio di stagione del Grifone e il cambio in panchina hanno inciso pesantemente sul rendimento dell’argentino. Con Patrick Vieira Carboni si muoveva tra trequarti ed esterno offensivo, mentre nel 3-5-2 di Daniele De Rossi ha faticato a trovare una collocazione definita, venendo provato senza successo come seconda punta o addirittura mezzala.

Un contesto che ha generato insoddisfazione generale: il giocatore non riesce a incidere e il club non beneficia dei bonus previsti. Ecco perché, in vista di gennaio, il suo nome potrebbe diventare caldo nel Calciomercato Pisa. Il club toscano, guidato da Alberto Gilardino, grande estimatore di Carboni, starebbe valutando l’ipotesi di portarlo sotto la Torre. L’idea sarebbe quella di inserirlo alle spalle di una prima punta fisica come M’Bala Nzola o Meister, per aumentare qualità e imprevedibilità offensiva.

Se la partita contro l’Inter non dovesse segnare una svolta, l’addio anticipato al Genoa e una nuova opportunità nel Calciomercato Pisa appaiono sempre più plausibili.

