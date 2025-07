Calciomercato Real Madrid: Rodrygo ai saluti. Una squadra in pole per l’attaccante brasiliano chiuso con Xabi Alonso

Il futuro di Rodrygo e quello del Real Madrid sembrano destinati a separarsi. Quella che fino a poche settimane fa era solo un’ipotesi, ora assume i contorni di uno scenario sempre più concreto, alimentato da segnali inequivocabili provenienti dal club e dalla panchina. Il talentuoso attaccante brasiliano non è più considerato incedibile e la sua permanenza nella capitale spagnola è appesa a un filo.

Incontro per l’addio: la rivelazione di Fabrizio Romano

A sganciare la notizia è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui la prossima settimana si terrà un incontro decisivo tra l’entourage del giocatore e la dirigenza dei Blancos per definire il futuro. Il Real Madrid, infatti, si è mostrato sorprendentemente aperto a un’eventuale cessione, lasciando di fatto l’ultima parola al calciatore. Una posizione che conferma un cambiamento radicale nelle strategie del club. Romano ha inoltre spento sul nascere le voci arabe: per Rodrygo non c’è mai stata una trattativa con l’Al Nassr; il suo futuro sarà in Europa. In prima fila resta l’Arsenal, che da tempo lavora per portare il brasiliano a Londra e regalare a Mikel Arteta un rinforzo stellare per il reparto offensivo.

La Frase di Xabi Alonso che sa di sentenza

A gettare ulteriore benzina sul fuoco sono arrivate le parole del tecnico del Real Madrid, Xabi Alonso. Al termine della sconfitta di ieri contro il PSG, ai giornalisti che chiedevano spiegazioni sull’ennesima esclusione di Rodrygo, l’allenatore ha risposto in modo tanto glaciale quanto eloquente: «Oggi avevamo bisogno di un altro profilo. In questo campionato non sono state prese decisioni sul futuro. Inizieremo in un contesto diverso». Parole che suonano come una bocciatura tecnica e un preannuncio di addio. La frase “inizieremo in un contesto diverso” sembra sigillare un destino già scritto. Tra un incontro fissato per la cessione e le parole di un allenatore che guarda già oltre, l’avventura di Rodrygo al Real Madrid sembra davvero giunta al capolinea.