Calciomercato: Recoba di nuovo in Serie A? Un club sul figlio dell’ex Inter: tutti i dettagli

Calciomercato: Recoba di nuovo in Serie A? Un club sul figlio dell’ex Inter ‘Chino‘: tutti i dettagli sulla possibile trattativa

Il cognome Recoba torna a far parlare di sé nel calcio italiano. Non si tratta dell’ex fantasista dell’Inter, Alvaro “Chino” Recoba, che incantò San Siro con il suo sinistro magico tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, ma di suo figlio Jeremia, giovane promessa uruguaiana classe 2003, attualmente in forza al Nacional Montevideo.

Secondo quanto riportato da SoloLecce, Pantaleo Corvino, direttore sportivo esperto nello scoprire talenti emergenti, avrebbe messo gli occhi su Jeremia Recoba per rinforzare la rosa del Lecce in vista della prossima stagione di Serie A. Il club salentino avrebbe già avviato i contatti con il Nacional, proponendo una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro. Le trattative sarebbero ancora in corso, ma l’interesse resta concreto.

Jeremia, attaccante mancino di 21 anni, ha mosso i primi passi nelle giovanili del Danubio prima di approdare nel 2021 al Nacional, dove ha fatto il suo debutto tra i professionisti. Nell’ultima stagione ha collezionato 27 presenze ufficiali, mettendo a segno 5 reti e dimostrando progressi importanti sia dal punto di vista tecnico che tattico. Il suo stile di gioco ricorda per certi versi quello del padre: grande visione, piede educato e spiccata propensione offensiva.

Nato a Como durante il periodo in cui Alvaro Recoba vestiva la maglia nerazzurra, Jeremia tornerebbe in Italia dopo oltre vent’anni. Un ritorno simbolico e affascinante, che potrebbe aprire le porte a una nuova storia familiare nel calcio italiano.

Se il Lecce riuscisse a portare a termine l’operazione di mercato, si tratterebbe di un colpo di prospettiva, coerente con la linea verde sposata dal club negli ultimi anni. Ancora un altro giovane da valorizzare, con un cognome che sa di nostalgia e speranza.