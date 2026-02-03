Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calciomercato

Calciomercato, salta il doppio affare N’Golo Kanté al Fenerbahçe e Youssef En-Nesyri all’Al Ittihad? Le ultimissime

Published

3 ore ago

on

By

en nesyri marocco

Calciomercato, rischia di saltare il clamoros scambio Fenerbahçe Al Ittihad che vede coinvolti Kantè e En-Nesyri

Ore di altissima tensione sull’asse di mercato tra Turchia e Arabia Saudita. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il doppio affare che dovrebbe portare N’Golo Kanté al Fenerbahçe e Youssef En-Nesyri all’Al Ittihad è attualmente in una fase di stallo critico.

Il nodo burocratico Nonostante i due club abbiano presentato tutta la documentazione necessaria proprio nelle ultime ore della finestra di mercato (ieri, 2 febbraio), manca ancora il via libera definitivo da parte del TMS (Transfer Matching System) della FIFA. Il sistema di registrazione internazionale non ha ancora processato i trasferimenti, probabilmente a causa dell’invio estremamente tardivo dei contratti.

Corsa contro il tempo Al momento, entrambe le operazioni sono considerate a serio rischio. I vertici di Fenerbahçe e Al Ittihad sono al lavoro per ottenere una deroga o lo sblocco manuale dalla FIFA, ma senza il “green light” burocratico, i due campioni rischierebbero di restare bloccati nei rispettivi club almeno fino alla prossima sessione.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero4 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto3 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×