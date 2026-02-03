Calciomercato, salta il doppio affare N’Golo Kanté al Fenerbahçe e Youssef En-Nesyri all’Al Ittihad? Le ultimissime

Calciomercato, rischia di saltare il clamoros scambio Fenerbahçe Al Ittihad che vede coinvolti Kantè e En-Nesyri

Ore di altissima tensione sull’asse di mercato tra Turchia e Arabia Saudita. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il doppio affare che dovrebbe portare N’Golo Kanté al Fenerbahçe e Youssef En-Nesyri all’Al Ittihad è attualmente in una fase di stallo critico.

Il nodo burocratico Nonostante i due club abbiano presentato tutta la documentazione necessaria proprio nelle ultime ore della finestra di mercato (ieri, 2 febbraio), manca ancora il via libera definitivo da parte del TMS (Transfer Matching System) della FIFA. Il sistema di registrazione internazionale non ha ancora processato i trasferimenti, probabilmente a causa dell’invio estremamente tardivo dei contratti.

Corsa contro il tempo Al momento, entrambe le operazioni sono considerate a serio rischio. I vertici di Fenerbahçe e Al Ittihad sono al lavoro per ottenere una deroga o lo sblocco manuale dalla FIFA, ma senza il “green light” burocratico, i due campioni rischierebbero di restare bloccati nei rispettivi club almeno fino alla prossima sessione.

