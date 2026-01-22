Calciomercato Roma, tentazione Carrasco: avviati i contatti con l’Al Shabab ma c’è un ostacolo!

Calciomercato Roma, i giallorossi muovono i primi passi verso Carrasco dall’Al Shabab: l’esterno belga ha voglia di tornare in Europa

La Roma rompe gli indugi e si lancia alla ricerca del colpo ad effetto per rinforzare le corsie laterali. L’obiettivo numero uno delle ultime ore è Yannick Ferreira Carrasco, esperto esterno offensivo belga, ex Atletico Madrid, che ha lasciato il calcio europeo per sposare la causa dell’Al Shabab. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X, la dirigenza del club giallorosso ha effettuato un primo approccio concreto, presentando una richiesta di prestito per l’ex bandiera dell’Atletico Madrid, noto per la sua tecnica e capacità di saltare l’uomo.

L’operazione, tuttavia, si preannuncia in salita. Il club saudita, finora, non ha mostrato segnali di apertura verso una cessione a titolo temporaneo del classe ’93 nella finestra invernale. A Trigoria si vive dunque una fase di attesa impaziente: la volontà del giocatore potrebbe risultare decisiva per ammorbidire la posizione degli arabi. Sullo sfondo resta anche l’ombra della concorrenza interna: anche il Napoli aveva chiesto informazioni sul giocatore settimane fa, senza però affondare il colpo. La palla è ora nel campo dell’Al Shabab. Quale sarà il futuro di Carrasco?

🚨🟡🔴 EXCL: AS Roma make initial approach over loan deal to sign Yannick Ferreira Carrasco.



Deal depends on Al Shabab, not opening doors to a January exit yet for Belgian winger.



Roma, keen and waiting. Napoli also called to be informed weeks ago.



🎥🇮🇹 https://t.co/suc7UUhwrY pic.twitter.com/E3TfGwbmKo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2026

