Carrasco in Serie A? Il belga offerto a due big del nostro campionato! Volontà chiara da parte sua: ecco cosa può accadere a gennaio

Una suggestione di mercato scuote le ultime ore della sessione invernale. Yannick Carrasco, talentuoso esterno offensivo attualmente in forza all’Al-Shabab, potrebbe sbarcare clamorosamente in Serie A. Stando a quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira, alcuni intermediari avrebbero proposto il profilo del classe ’93 sia al Napoli che alla Roma.

La formula ipotizzata sul tavolo delle trattative sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Sebbene la ferma volontà dell’ex Atletico Madrid sia quella di lasciare la Saudi Pro League per rimettersi in gioco nel calcio europeo che conta, l’operazione si scontra con un ostacolo economico significativo: l’elevato ingaggio percepito in Arabia Saudita, che al momento appare fuori portata per le casse dei Partenopei e dei Capitolini.

PAROLE – «L’esterno dell’Al Shabaab Yannick Carrasco è stato offerto al Napoli e all’AS Roma in prestito con opzione di riscatto da parte di un intermediario. Il giocatore belga vorrebbe tornare in Europa, ma il suo ingaggio sembra troppo alto».

QUI: le ultime novità sul calciomercato.