Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune

Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club si sfidano per un obiettivo comune: ecco di chi si tratta

La grande sfida tra Roma e Juventus non si gioca soltanto sul prato verde per strappare un pass in vista della Champions League. L’intreccio tra la formazione giallorossa e il club bianconero si sposta prepotentemente sulle scrivanie dei direttori sportivi, in un avvincente duello di calciomercato. Al centro delle trattative ci sono due ghiotte occasioni a parametro zero: Zeki Celik e Marcos Senesi. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, le due dirigenze stanno studiando le mosse per anticipare la folta concorrenza.

Il caso legato a Celik rappresenta uno snodo cruciale. Il tesserato è giunto agli sgoccioli della sua avventura a Trigoria. L’assenza di una proposta di rinnovo nei tempi previsti ha portato la situazione a un punto di rottura definitivo. L’entourage di Celik chiede circa 3,8 milioni di euro netti a stagione. Questa cifra economica è stata giudicata insostenibile da Frederic Massara, poiché finirebbe per scardinare i complessi equilibri dell’intero monte ingaggi romanista, creando precedenti pericolosi all’interno dello spogliatoio.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ingaggiare Celik senza costi di cartellino e garantirgli quello stipendio è un’operazione che la Juventus sta valutando in modo molto serio. Il profilo si sposa perfettamente con le idee tattiche di Luciano Spalletti. Bisogna prestare grande attenzione alle incertezze legate all’effettiva qualificazione in Champions League della squadra: eventuali ritardi nella programmazione potrebbero favorire l’inserimento dell’Inter, sempre molto attenta ai colpi a parametro zero.

Sull’altro fronte del ring troviamo la situazione di Marcos Senesi, in scadenza di contratto con il Bournemouth in Premier League. Senesi piace moltissimo sia a Spalletti che al club capitolino. I costi dell’operazione sono considerati abbordabili. Dai 2 milioni netti percepiti in Inghilterra, Senesi si aspetta un ingaggio di circa 2,7 o 2,8 milioni di euro. Gli agenti dell’agenzia Roof hanno già avviato i contatti. Nonostante le lusinghe provenienti da altre nazioni, la volontà di Senesi è chiara: il suo desiderio principale è sbarcare in Serie A.