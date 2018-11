Marcano-Roma, addio possibile dopo sei mesi: piace in Liga

Calciomercato Roma, potrebbe già dare l’addio a gennaio il difensore Ivan Marcano: l’ex Porto fa gola in Spagna

Arrivato in estate dal Porto a costo zero, Ivan Marcano sta faticando a imporsi nell’undici titolare della Roma. Il difensore spagnolo non ha trovato spazio alla corte di Di Francesco, con il tecnico che gli ha spesso preferito Juan Jesus. E non è da escludere l’addio dopo appena pochi mesi…

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, diversi club in Liga sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte. La dirigenza giallorossa non esclude una sua partenza, in virtù del fatto che potrebbe guadagnare una buona plusvalenza.