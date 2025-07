Calciomercato Roma, occhi puntati su un grande giocatore. Quale sarà la prossima mossa giallorossa? - Calcio News 24

Calciomercato Roma: occhi puntati su Mikautadze, possibile blitz di Massara. Quale sarà il prossimo colpo?

Il calciomercato Roma entra nel vivo con un nome che sta infiammando le trattative giallorosse: Georges Mikautadze. L’attaccante georgiano, tra i protagonisti della sorprendente Georgia a Euro 2024, è diventato uno degli obiettivi prioritari per rinforzare il reparto offensivo della Roma in vista della nuova stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i contatti con il Lione sono già in corso e l’operazione potrebbe subire un’accelerata proprio in questi primi giorni di luglio. Il calciomercato Roma monitora attentamente la situazione del club francese, in piena crisi economica e con il rischio concreto di dover vendere alcuni dei suoi gioielli per far fronte ai problemi finanziari. In questo scenario, la valutazione di Mikautadze sarebbe scesa a circa 20 milioni di euro, una cifra considerata accessibile dalla dirigenza romanista.

Il calciomercato Roma si muove anche in funzione delle cessioni: l’ormai imminente trasferimento di Tammy Abraham al Besiktas potrebbe liberare lo spazio necessario per l’ingaggio del talento georgiano. A ciò si aggiunge l’eventuale partenza di Eldor Shomurodov, anche lui in uscita, che aprirebbe ulteriormente le porte a un nuovo innesto offensivo.

Mikautadze, classe 2000, ha già dimostrato le sue qualità nel campionato francese con la maglia del Metz e successivamente nel Lione. Le sue prestazioni a Euro 2024, dove ha messo in mostra grande tecnica, velocità e senso del gol, hanno attirato l’interesse di diversi club europei, ma la Roma sembra pronta a muoversi con decisione per anticipare la concorrenza.

Massara, nuovo uomo mercato dei giallorossi, starebbe preparando un blitz per chiudere rapidamente l’affare. L’obiettivo è fornire a Daniele De Rossi un attaccante giovane ma già esperto, capace di adattarsi a più ruoli nel reparto avanzato.

Il calciomercato Roma si conferma quindi ambizioso, ma sempre attento alle opportunità. Mikautadze rappresenta il profilo perfetto per una squadra che vuole rinnovarsi, puntando su talento e dinamismo. Le prossime ore saranno decisive per capire se il club giallorosso riuscirà a sferrare l’affondo vincente per l’attaccante georgiano, primo vero nome caldo di questa estate romanista.