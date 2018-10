Calciomercato Roma: Monchi torna sul giovane Ianis Hagi

La Roma è sulle tracce del giovane Ianis Hagi, tornato al Viitorul Constanta dopo l’avventura con la Fiorentina in cui non ha trovato molto spazio

La Roma è sempre in cerca di nuovi nomi per rafforzare la rosa di Eusebio Di Francesco che sembra essersi ripresa dopo un avvio di stagione abbastanza sottotono. In vista della prossima finestra di calciomercato, il direttore sportivo giallorosso Monchi sta monitorando diversi giocatori che potrebbero essere sicuramente un valore aggiunto per la squadra. Tra questi sembra esserci il centrocampista offensivo Ianis Hagi tornato al Viitorul Constanta dopo la parentesi con la Fiorentina in cui ha raccolto solo due presenze in prima squadra in una stagione e mezza.

Il giocatore rumeno, figlio del grande Gheorghe proprietario ed allenatore della dove milita Ianis, secondo quanto riportato da Il Messaggero, piace molto alla squadra giallorossa che lo aveva già cercato in passato per concedergli una seconda opportunità in Italia dove non ha trovato molto spazio.