Calciomercato Roma: Koné ancora nel mirino dell’Inter. Il piano di Marotta per portare il centrocampista in nerazzurro

Anche se il sipario sul calciomercato estivo è ufficialmente calato, le strategie delle grandi squadre non si fermano mai. In casa Inter, in particolare, la dirigenza continua a lavorare per plasmare la rosa secondo le precise indicazioni del nuovo tecnico, Cristian Chivu. Al centro dei pensieri nerazzurri c’è un nome che è diventato una vera e propria ossessione tattica: Manu Koné. Il centrocampista francese della Roma è identificato come il perno insostituibile per attuare la rivoluzione tattica voluta dall’allenatore, ovvero il passaggio a un dinamico modulo 3-4-2-1.

La trattativa per portare Koné a Milano è stata il tormentone dell’estate e, come rivela La Gazzetta dello Sport, la storia è tutt’altro che conclusa. Solo poche settimane fa, durante il periodo di Ferragosto, l’accordo sembrava a un passo. Marotta e Ausilio avevano ottenuto un via libera “straordinario” dalla proprietà Oaktree per un investimento superiore ai 40 milioni di euro, una cifra fuori standard che sottolineava l’importanza cruciale del giocatore nel progetto tecnico. L’affare era spinto dalla nota necessità della Roma di fare cassa, ma un improvviso dietrofront dalla Capitale, alimentato anche dalla forte protesta della tifoseria, ha bloccato tutto.

Tuttavia, il “no” della Roma poggia su fondamenta fragili. I numeri del Fair Play Finanziario sono ostinati e il club dei Friedkin ha l’obbligo di reperire circa novanta milioni di euro entro il 30 giugno, in gran parte tramite cessioni. Questa spada di Damocle finanziaria è ben nota all’Inter, che attende pazientemente che la Roma sia costretta ad abbassare le sue difese e riaprire il dialogo. Per il momento, Koné continua a essere un pilastro per la squadra di Gasperini, ma resta il “centurione” sacrificabile per eccellenza.

Chivu, nel frattempo, ha dovuto fare di necessità virtù. Al posto dell’agognato Koné, è arrivato dal Lens il talentuoso Andy Diouf, costato 25 milioni. Un ottimo acquisto, che però non possiede ancora le caratteristiche per consentire il definitivo passaggio a una mediana a due. Per questo, l’Inter continuerà a utilizzare il collaudato centrocampo a tre. Il progetto di cambiamento, però, guarda al lungo periodo: tra un anno, quando veterani come Mkhitaryan saluteranno, si riaprirà la caccia. Sebbene la Roma abbia altri gioielli da sacrificare, da Svilar a Soulé, nessuno brilla come Manu Koné, il sogno interista non di una, ma di ben due estati.