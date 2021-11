Calciomercato Roma, l’obiettivo è Ceballos

Per il calciomercato di gennaio l’obiettivo della Roma è Ceballos del Real Madrid

La Roma si sta preparando a dare i giocatori di cui Mourinho ha bisogno e nel prossimo calciomercato il nome nuovo potrebbe essere quello di Dani Ceballos del Real Madrid.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto sarebbe pronto a trattare con i Blancos, che cederebbero volentieri il centrocampista. Ceballos, infatti, oltre a non rientrare nei piani del Real, ha il contratto in scadenza nel 2023. Lo spagnolo, però, preferirebbe rimanere in patria e per questo motivo il Betis sarebbe favorito sulla Roma.