Mario Fernandes osservato speciale di Monchi in Roma-CSKA

Calciomercato Roma, idea Mario Fernandes per la fascia destra: sarà monitorato nel corso della sfida di questa sera contro il CSKA Mosca

Questa sera in programma allo stadio Olimpico la sfida Roma-CSKA, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. I giallorossi sono chiamati a una vittoria dopo la debacle interna contro la Spal, ma Monchi penserà anche al mercato: fari puntati su Mario Fernandes.

Come evidenziato da Sport Mediaset, il direttore sportivo è alla ricerca di un’alternativa per il reparto arretrato e tra gli obiettivi sul taccuino spunta anche l’esterno del CSKA: sarà un osservato speciale, dunque, in una possibile gara tra futuro contro passato…