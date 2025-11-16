Calciomercato Roma, frenata per quella pista: Massara pronto a ritornare su un vecchio obiettivo. Le ultime

Calciomercato Roma: frenata su Franculino, si scalda la pista Zirkzee e cambiano le strategie giallorosse. Le prossime mosse dei capitolini

Il calciomercato Roma entra nel vivo in vista della sessione invernale, una finestra che la dirigenza considera fondamentale per dare a Gian Piero Gasperini una squadra più competitiva e più profonda nei ruoli chiave. Al centro delle riflessioni c’è soprattutto il reparto offensivo, dove il tecnico ha indicato come priorità assoluta l’arrivo di Joshua Zirkzee, profilo ideale per completare il suo progetto tattico. L’olandese rappresenta il rinforzo preferito del nuovo allenatore, ma non è l’unico nome monitorato dagli scout romanisti.

Tra le alternative valutate nelle scorse settimane figurava anche Franculino Djú, giovane talento classe 2004 del Midtjylland. Il suo nome era finito nei taccuini del club capitolino grazie alle relazioni molto positive degli osservatori, affascinati dalla sua combinazione di fisicità, velocità e capacità realizzativa. Tuttavia, proprio quando la pista sembrava destinata a scaldarsi, è arrivata una brusca frenata.

Calciomercato Roma: il Midtjylland chiede 45 milioni, trattativa in stallo

Secondo quanto riportato da Nordisk Football, diversi osservatori della Premier League sono volati in Danimarca per visionare da vicino Franculino, contribuendo ad alimentare l’interesse internazionale attorno al talento africano. Di fronte a questa crescente concorrenza, il Midtjylland ha deciso di blindare il giocatore, fissando la propria richiesta economica a 45 milioni di euro.

Una cifra ritenuta fuori portata per l’attuale progetto del calciomercato Roma, soprattutto considerando che l’investimento principale di gennaio dovrebbe essere proprio su Zirkzee. La valutazione del club danese ha di fatto congelato la trattativa: i contatti tra le parti si sono raffreddati e la Roma ha preferito non insistere su un affare giudicato eccessivamente oneroso.

Zirkzee resta in cima alla lista, ma si valutano anche nuove opportunità

La rinuncia momentanea a Franculino spinge la società a concentrare le risorse su obiettivi più concreti. Zirkzee rimane il sogno principale di Gasperini e della dirigenza, ma la Roma continua a esplorare soluzioni alternative più accessibili sul mercato europeo. Il reparto scouting sta ampliando il ventaglio delle possibilità, alla ricerca di un attaccante capace di garantire gol, movimento tra le linee e duttilità tattica, tre caratteristiche imprescindibili per il gioco del tecnico.

Il calciomercato Roma entra nella fase decisiva

Con l’avvicinarsi della sessione di gennaio, la Roma si trova davanti a scelte strategiche fondamentali. L’obiettivo è rinforzare la rosa senza compromettere la sostenibilità economica del progetto. Il nome di Franculino potrebbe tornare d’attualità solo in estate, mentre ora tutte le energie sembrano concentrate su Zirkzee e su profili più alla portata dei giallorossi. Il calciomercato Roma è appena iniziato e promette settimane particolarmente movimentate.