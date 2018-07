Mikel Oyarzabal, nome nuovo per la Roma: muro Real Sociedad

Calciomercato Roma, Monchi pensa anche a Mikel Oyarzabal: l’esterno offensivo della Real Sociedad fa gola al diesse giallorosso, ma i baschi non intendono cederlo

Considerato uno dei talenti più interessanti del panorama internazionale, Mikel Oyarzabal ha stregato i top club europei. Accostato al Napoli in tempi recenti, l’esterno offensivo ha raccolto dodici reti nell’ultima stagione con la maglia della Real Sociedad e secondo la stampa spagnola la Roma è sulle sue tracce: il direttore sportivo Monchi è un suo grande estimatore ed avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo…

I baschi però non hanno alcuna intenzione di cedere il ventunenne: o verrà pagata l’intera clausola rescissoria di 50 milioni di euro o Oyarzabal resterà dov’è. Il calciatore ha già comunicato di essere disponibile a rimanere un’altra stagione a Saint-Sebastian e il tecnico Asier Garitano ha già annunciato di voler puntare su di lui per il prossimo campionato: strada in salita per la Roma…