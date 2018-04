Calciomercato Roma: le tre mosse di Monchi

Prende forma la nuova squadra giallorossa. Calciomercato Roma: le tre idee del direttore sportivo Monchi per rinforzare la formazione di Di Francesco

Una regista, una mezz’ala e un attaccante esterno: sono queste le priorità di Monchi, direttore sportivo della Roma, in vista della prossima campagna acquisti estivi, al netto delle cessioni. La formazione giallorossa sogna in grande dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League (Leggi anche: SORTEGGIO SEMIFINALI CHAMPIONS LEAGUE, SARÀ ROMA-LIVERPOOL) e lavora per rinforzarsi. Monchi vuole un centrocampista centrale, un interno di centrocampo e un nuovo esterno d’attacco.

Come vi abbiamo riportato in esclusiva, la Roma segue Domenico Berardi ma valuta anche altri nomi e in questo momento ha altre priorità. Continua a piacere Mahrez, romanista mancato in estate. Seguito anche Verdi del Bologna. Per il centrocampista di qualità il primo obiettivo rimane Mateo Kovacic, centrocampista classe ’94 in uscita dal Real Madrid. Piace anche Pulgar del Bologna: ha il contratto in scadenza nel 2019 e può andare via per 10 milioni di euro (curiosità: segnò alla Roma nel sabato prepasquale). Già bloccato Ante Coric, gioiellino classe 1997 della Dinamo Zagabria. Poi dovrebbe partire il secondo portiere Skorupski: avviati i contatti con Antonio Mirante, estremo difensore del Bologna, cercato anche dalla Juventus.