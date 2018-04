Diretta sorteggi Champions League 2018: sarà Liverpool-Roma e Bayern-Real

La diretta live dei sorteggi delle semifinali di Champions League 2018: una tra Bayern Monaco, Real Madrid e Liverpool come possibile avversaria della Roma. Ecco gli accoppiamenti

Alle ore 13 di oggi, presso l’urna di Nyon (Svizzera) la Roma conoscerà la sua prossima avversaria nelle semifinali di Champions League 2018: qui di seguito la diretta live del sorteggio. Si tratterà di una tra Bayern Monaco, Real Madrid e Liverpool: i giallorossi saranno estratti dall’urna con l’ausilio dell’ex milanista Andriy Shevchenko, attuale commissario tecnico della nazionale ucraina ma soprattutto ambasciatore della finalissima che si terrà a Kiev il prossimo 26 maggio 2018. L’andata delle semifinali si terrà invece i giorni 24 e 25 aprile 2018 in casa della prima squadra estrata, mentre il ritorno l’1 ed il 2 maggio prossimi in casa della seconda. Potrete seguire i sorteggi delle semifinali anche direttamente in streaming e tv (leggi anche: SORTEGGI SEMIFINALI CHAMPIONS 2018 IN STREAMING: ECCO DOVE).

Per la Roma il precedente più suggestivo con le squadre rimaste nell’urna riguarda il Liverpool: l’ultima finale europea giallorossa, quella di Coppa Campioni giocata in casa nel lontano 1984, fu proprio contro i Reds, che riuscirono a vincere dopo l’errore dal dischetto di Ciccio Graziani, ancora oggi impresso nella memoria dei tifosi capitolini. Da allora la Roma non è più riuscita a raggiungere una semifinale europea… fino alla grande attesa di oggi (leggi anche: BIGLIETTI SEMIFINALI CHAMPIONS LEAGUE ROMA: LE ULTIME). Più recenti i precedenti col Real Madrid (doppia sconfitta agli ottavi nel 2016 per 2 a 0) e col Bayern Moanco (doppia sconfitta nella fase a gironi nel 2014 per 2 a 0 al ritorno ma, soprattutto, all’andata in casa per 1 a 7). Comunque vada a finire sarà un successo per la Roma: i giallorossi non partivano con i favori del pronostico e in molti, sbagliando, prevedevano l’eliminazione della formazione romanista già ai gironi (era in uno dei gruppi di ferro con Atletico Madrid, Chelsea e Qarabag). La formazione di Eusebio Di Francesco però ha disputato una grandissima Champions chiudendo prima nel girone ed eliminando Shakhtar e Barcellona e guadagnando, meritatamente, le semifinali. I giallorossi tengono alta la bandiera italiana durante il sorteggio e oggi saranno a Nyon per conoscere il loro destino europeo. Diamo dunque il via alla diretta live del sorteggio delle semifinali di Champions League 2018: ecco gli accoppiamenti.

Sorteggi semifinali Champions League 2018: diretta live

Manca ormai pochissimo all’inizio del sorteggio di Champions League 2018: tra poco la Roma scoprirà il suo avversario. Sono 4 le formazioni che verranno inserite nell’urna: Roma, Real Madrid, Bayern Monaco e Liverpool. Rappresentati quattro dei cinque maggiori campionati europei. I giocatori giallorossi, in maniera ufficiosa, hanno espresso il loro ordine di preferenza: i romanisti vorrebbero evitare il Liverpool per evitare i fantasmi della finale del 1984, e ‘preferirebbero’ affrontare il Bayern Monaco che ha eliminato il Siviglia di Vincenzo Montella non brillando mentre il Real occupa la seconda posizione delle squadre da evitare. I giocatori della Roma hanno terminato l’allenamento e seguiranno insieme gli accoppiamenti delle semifinali di Champions League. Al via la cerimonia con il discorso del segretario generale della Uefa. Ora l’ingresso di Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev, che ha esaltato la rimonta della Roma sul Barcellona. La prima estratta giocherà la gara d’andata in casa. Sorteggiate anche le combinazioni in vista della finale di Kiev: la vincente tra Bayern e Real sarà la squadra che giocherà ‘in casa’ contro la vincente tra Roma e Liverpool.

Bayern Monaco – Real Madrid

Liverpool – Roma