Roma in semifinale di Champions: dove e quando comprare i biglietti

Roma in semifinale di Champions League 2017/2018 dopo l’impresa contro il Barcellona: ecco tutte le informazioni utili riguardanti la vendita dei biglietti, prezzi, modalità, dove e quando poterli comperare

Superato incredibilmente l’ostacolo Barcellona, la Roma adesso sogna in vista delle semifinali di Champions League 2017/2018. Non si conosce ancora l’avversaria giallorossa al prossimo turno, anche se esistono varie possibilità (leggi anche: AVVERSARIA ROMA IN CHAMPIONS: LE INFO). Per il momento non si hanno moltissime notizie riguardanti la prevendita dei biglietti della partita: molto dipenderà ovviamente dal sorteggio che deciderà innanzitutto se la squadra giallorossa giocherà l’andata in casa o fuori casa, poi dall’avversaria appunto. Di certo ci sono solo le date: i capitolini giocheranno l’andata tra il 24 ed il 25 aprile ed il ritorno tra l’1 e il 2 maggio 2018. La prevendita dovrebbe iniziare appunto da venerdì 13 aprile, data del sorteggio.

Come da tradizione ci si attenderà uno Stadio Olimpico strapieno, a maggior ragione adesso considerata l’occasione davvero storica (la Roma non arrivava a tale traguardo storico da oltre un trentennio). Sarà possibile avere maggiori ragguagli direttamente dal sito giallorosso, dove è già corsa al biglietto. Ricordiamo altresì che il costo del singolo biglietto dipenderà direttamente dalla società giallorossa, ma contro il Barcellona un biglietto in Curva Sud è arrivato a costare 35 euro mentre per i Distinti 50. Per la Tribuna Tevere e la Tribuna Monte Mario 85 euro a biglietto, per la Tribuna Monte Mario Top circa 120 euro a persona. Si potranno comprare biglietti pure su Vivaticket.