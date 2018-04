Sorteggi semifinali Champions League 2018 streaming: dove vederli in tv

I sorteggi delle semifinali di Champions League 2017/2018, ecco dove vederli in diretta tv e in streaming, date, orari e come funzionano: tutte le informazioni e quello che c’è da sapere

Venerdì 13 aprile 2018 alle ore 13 presso Nyon, in Svizzera, avverranno i sorteggi delle semifinali di Champions League 2018: ecco dove vederli in streaming ed in diretta tv. Riflettori puntati sulle squadre qualificate a questa fase: Roma, Liverpool, Bayern Monaco e Real Madrid (leggi anche: REAL MADRID-JUVENTUS: LE PAGELLE). A presenziare all’evento l’ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko, attuale commissario tecnico della nazionale ucraina ma, soprattutto, ambasciatore della finalissima della competizione, che si terrà a Kiev sabato 26 maggio 2018. Il sorteggi si terrà subito dopo quello già previsto per le ore 12 che riguarderà le semifinali di Europa League (ancora in ballo la Lazio, impegnata domani contro il Red Bull Salisburgo).

Un programma ricco, che potrà essere seguito anche in tv: a trasmettere infatti il sorteggio della prossima fase di Champions League sarà la pay-tv Mediaset Premium Sport, che detiene per quest’anno i diritti del torneo, ma non solo. L’estrazione dei bussolotti potrà essere consultata anche in streaming su pc, smartphone e tablet tramite l’app Premium Play, disponibile sempre per gli abbonati Mediaset, oltre che sul sito ufficiale UEFA, accessibile invece a chiunque. Ricordiamo che l’andata delle semifinali è prevista per il 24 e 25 aprile prossimi, il ritorno per l’1 e il 2 maggio. Non ci saranno restrizioni per gli accoppiamenti: tutte le squadre potranno affrontarsi vicendevolmente.