Calciomercato Roma, Mourinho scatenato: occhi su Daamsgard della Samp

Calciomercato Roma, Mourinho avrebbe acceso i riflettori su Damsgaard: l’esterno danese sarebbe una delle prime richieste di Jose

L’effetto Josè Mourinho, prossimo allenatore della Roma, può avere dei riflessi anche per quanto riguarda la Sampdoria. Il campionato sta per finire e si avvicina sempre di più il momento del calciomercato. La Roma, come riporta Tuttosport, avrebbe messo nel mirino Mikkel Damsgaard.

Per il talento danese, due gol e quattro assist in questa stagione, c’è la fila. Damsgaard è seguito da Juventus e Inter, ma anche da diverse squadre di Premier League e Bundesliga. Piace a tutti, ma soprattutto piace a Mourinho che già lo voleva ai tempi del Tottenham. La sua valutazione è intorno ai 20 milioni di euro.