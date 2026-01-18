Calciomercato Roma, il paradosso dei giallorossi! Tanti acquisti ma resta l’emergenza in attacco: l’analisi

Calciomercato Roma, il grande paradosso: tanti arrivi ma l’emergenza in attacco non si risolve. Tutti i dettagli

Secondo il Corriere dello Sport, il mercato della Roma vive un paradosso: il club acquista, ma l’attacco rimane in piena emergenza. Sembra un eterno gioco dell’Oca dove si torna sempre al punto di partenza: la necessità di fornire a Gasperini gli strumenti adatti per la sua rivoluzione tattica. Nonostante gli arrivi di Malen e Vaz e il recupero di Pellegrini, l’infermeria è piena: fuori Ferguson, Dovbyk ed El Shaarawy. Un caso a parte è Bailey: la sua “indisposizione” ufficiale nasconde voci di un ritorno all’Aston Villa.



Sistemate le punte centrali, ora Gasperini chiede esterni offensivi per far decollare la sua idea di calcio. Il ds Massara ha sondato Noa Lang del Napoli: la richiesta è di 27 milioni. Una cifra complessa da investire dopo aver già impegnato 52 milioni complessivi per Vaz e Malen, a meno che i Friedkin non garantiscano un extra budget. Le alternative sono giovani talenti che promettono imprevedibilità: piacciono molto Leo Sauer (2005 del Feyenoord, valutazione over 15 milioni) e Andreas Schjelderup del Benfica.



La necessità di costruire oggi l’attacco del domani è dettata anche dalle scadenze estive dei contratti pesanti di Dybala, El Shaarawy e Pellegrini (un risparmio potenziale di 30 milioni di ingaggi), oltre ai probabili addii di Dovbyk e Ferguson. Intanto, l’arrivo di Malen ha leggermente raffreddato la pista Zirkzee, ma l’olandese è ormai in rottura totale con il Manchester United. Escluso dal derby e attivo sui social con “like” ai post romanisti dell’amico Malen, Zirkzee spinge per la cessione. Se la Roma vuole provare a piegare la resistenza dello United, che chiede ancora 40-45 milioni, questo è il momento di forzare la mano.

