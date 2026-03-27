Calciomercato Roma, pazza idea Salah! Il ritorno in giallorosso dell’egiziano è complicato ma c’è uno spiraglio

Calciomercato Roma, pazza idea Salah! Il ritorno in giallorosso dell’egiziano è difficile ma c’è uno spiraglio: occhio al futuro dell’attaccante

Il futuro di Mohamed Salah, attaccante egiziano che ha appena annunciato l’addio al Liverpool al termine della stagione 2025/26, continua ad alimentare ipotesi di mercato in tutta Europa. Il dato certo è che il numero 11 lascerà i Reds dopo nove stagioni, con un bilancio straordinario da 255 gol in 435 presenze e un posto ormai consolidato nella storia del club inglese. In questo contesto, tra le tante possibili destinazioni, è tornata a circolare anche la suggestione di un ritorno alla Roma, club in cui Salah ha già giocato dal 2015 al 2017 prima del salto definitivo in Premier League. A parlare dell’ipotesi di un ritorno in giallorosso per l’egiziano è la Gazzetta dello Sport.

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Arabia Saudita e MLS restano le piste più forti, ma Roma conserva un fascino speciale

Sul piano economico, la candidatura della Roma parte inevitabilmente da molto lontano rispetto alla concorrenza. Diverse fonti internazionali indicano infatti nella Saudi Pro League e nella MLS le opzioni oggi più credibili per il futuro di Salah, con club sauditi già da tempo interessati al fuoriclasse egiziano e con il San Diego FC che, secondo recenti dichiarazioni del proprio proprietario, segue il giocatore con attenzione. Proprio per questo l’eventuale ritorno nella capitale italiana appare più come una scelta di cuore che come un affare lineare sul piano finanziario. La Roma, inoltre, lavora su parametri economici molto diversi da quelli garantiti oggi a Salah o potenzialmente offerti dai club sauditi. Eppure il legame costruito negli anni con la piazza giallorossa, unito al ricordo di due stagioni molto positive, continua a mantenere viva una suggestione che, pur rimanendo complicatissima, non viene del tutto esclusa da chi segue il caso.

Oggi è solo una pista romantica, ma il mercato di Salah resta apertissimo

Il punto centrale, quindi, è questo: l’ipotesi Roma-Salah oggi è una possibilità romantica che si appoggia più sulla storia e sul gradimento ambientale che su elementi economici e negoziali già definiti. La decisione di Salah sul prossimo club non è ancora stata resa pubblica e il suo mercato resta completamente aperto. Per questo la pista giallorossa, pur avendo un fascino evidente, va trattata con prudenza. L’ex attaccante della Roma continuerà ad attirare l’interesse di club ricchissimi e progetti molto diversi tra loro, ma finché non emergeranno sviluppi più concreti, l’idea di rivederlo all’Olimpico resterà soprattutto una suggestione estiva capace di accendere la fantasia dei tifosi.