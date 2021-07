Calciomercato Roma: rallentamento per la cessione di Pau Lopez al Marsiglia. Il motivo

Calciomercato Roma: secondo quanto riporta Sky Sport ci sarebbe un rallentamento nella cessione di Pau Lopez al Marsiglia. Il motivo

Piccolo rallentamento nella cessione di Pau Lopez al Marsiglia. Secondo quanto riporta Sky Sport il portiere non sarebbe pienamente convinto della destinazione e avrebbe chiesto ulteriore tempo per rifletterci.

Nei giorni scorsi sembrava che l’affare fosse in dirittura d’arrivo con il portiere e Cengiz Under pronti a sbarcare in Francia.