Sono a un passo le cessioni di Pau Lopez e Cengiz Under al Marsiglia: ecco le cifre delle due operazioni

Secondo quanto riporta Sky Sport sono alle battute finali le cessioni di Pau Lopez e Cengiz Under al Marsiglia.

Il portiere sbarcherà in Francia in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni (diventa obbligo in base alle presenze). Stesse condizioni per il giocatore turco che arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni (obbligo in base a presenze).